بذور ومولدات طاقة شمسية.. محافظ مطروح: توفير كل احتياجات المزارعين في واحة سوية

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، فرع الشركة المصرية للتنمية الزراعية التابعة للبنك الزراعي المصري، برفقة اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والنائبة فتحية السنوسي عضو مجلس النواب، والمستشار محمد بكر صباح المستشار القانوني والاستثماري للمحافظة، ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة ولفيف من مشايخ وعواقل قبائل الواحة.

جهود البنك الزراعي في واحة سيوة

وأكد محافظ مطروح، أن هناك جهود مبذولة من البنك الزراعي المصري بقيادة المهندس علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي في دعم التنمية الزراعية وجهود المشاركة المجتمعية والإنسانية الفاعلة في كل أنحاء مصر وخاصة توفير مزيد من الخدمات لأهالي مطروح حتى واحة سيوة.

أحدث الماكينات الزراعية

وأضاف محافظ مطروح ببيان أن فرعي الشركة يضم الماكينات والآلات والمعدات الزراعية، وكل ما يحتاجه المزارعون في واحة سيوة من أسمدة ومبيدات وبذور ومولدات الطاقة الشمسية، وسيارات الركاب والتروسيكلات وأحدث ما جرى صنعه ومنها الدرجات البخارية صديقة البيئة بالطاقة الكهربائية التي تصل بطاريتها للسير حتى مسافة 280 كم وغيرها، مع توفير النخالة الإلكترونية والتي يصل ارتفاعها إلى 10 أمتار وتساعد المزارع بالقيام بأعمال التلقيح والمكافحة للنخيل دون بذل مجهود، مع الاستعداد لتقديم مزيد من التيسيرات لأهالي مطروح وسيوة.