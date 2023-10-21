نتائج مباريات الجولة الثالثة للمجموعة 11لدوري القسم الثالث بالإسكندرية

انتهت مباريات الجولة الثالثة لدوري القسم الثالث للمجموعة الحادية عشر التي تنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم، تحت إشراف الكابتن عامر حسين المشرف العام علي المسابقات، والعميد صبحي الصاوي رئيس اللجنة، والكابتن حسن إسماعيل المدير التنفيذي، ومقرر اللجنة.

نتائج مباريات الجولة الثالثة

خسر فريق نهضة العامرية من مركز شباب أبو المطامير بنتيجة 0/1 وأحرز الهدف اللاعب محمد أشرف، وأقيمت المباراة على ملعب مركز شباب العامرية، بينما فاز مركز شباب إيتاي البارود على نظيره بدر في المباراة التي جمعتهما على ملعب مركز شباب إيتاي البارود 1/2 وأحرز لإيتاي البارود أحمد مبروك، وأحرز هدف بدر سالم نصر.

تعادلات

وتعادل فريق مركز شباب المعمورة مع مركز شباب كفر بولين 2/2 فى المباراة التي أقيمت على ملعب المعمورة، أحرز أهداف المعمورة، ناظر فودة ومحمد أنور وأحرز هدفين كفر بولين محمد حماصة وحمدي وفدي، فيما تعادل فريق الترام مع مركز شباب العامرية بنفس النتيجة 2/2 أحرز للعامرية عبدة باشا وطة عبد الحكيم، وأحرز للترام، كريم عبادة وعبد السلام أحمد.

البحيرة يكتسح المنتزه

واكتسح فريق مياه البحيرة نظيرة المنتزه بنتيجة كبيرة 0/7 أحرز الأهداف محمود إبراهيم هدفان، وهدف لكل من أحمد سالم وخربوش ومحمد صبري ومحمد حسن وشاكوش، وأقيمت على ملعب مياه البحيرة.

وفاز مركز شباب الدلنجات على فريق أبو حمص 2/3 على ملعب مركز شباب الدلنجات، وأحرز للدلنجات أحمد الفار هدفين وحسن الصعيدي هدف وأحرز لأبو حمص إبراهيم منتصر ومحمد رضوان.