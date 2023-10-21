حملة «وطن» تنظم وقفة احتجاجية بلندن تضامنا مع القضية الفلسطينية

أعرب المصريون في لندن عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحماية الأمن القومي المصري من خلال اتخاذ القرارات المناسبة، وذلك عبر تنظيم وقفة احتجاجية بالعاصمة البريطانية للتعبير عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية.

المصريون في الخارج يشيدون بقمة القاهرة للسلام

وجرى تنظيم الوقفة في لندن من خلال حملة «وطن» التابعة للمنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، كما أشاد المصريون في الخارج بقمة القاهرة للسلام التي تم تنظميها اليوم، وفي هذا السياق، قال محمد عبد النعيم، منسق عام الحملة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المصريين في الخارج عازمين على دعم الدولة المصرية وقرارات القيادة السياسية في كل ما جاء من مساعدات إنسانية وحماية الأمن القومي.

ومن جانبه، أكد مصطفى رجب أمين عام حملة «وطن» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الجالية المصرية نزلتوا بالآلاف من أجل التعبير عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية، والتأكيد على أنهم يساندون الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية في جميع القرارات التي يتم اتخاذها من أجل حماية الأمن القومي المصري.

صقر: نثق في قرارات القيادة السياسية

في حين قالت ماجدة صقر أحد أعضاء الحملة بلندن، لـ«الوطن»، إن الجميع يثق في القيادة السياسية المصرية الرشيدة وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما لفتت إلى أن آلاف المصريين تجمعوا في وقفة احتجاجية من أجل التعبير عن تضامنهم مع القضية ورفضهم التام لفكرة تهجير الفلسطينيين والعنف ضد المدنيين، إلى جانب التأكيد على تفويضهم الرئيس السيسي للدفاع عن الأمن القومي المصري.