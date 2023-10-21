وظائف خالية لحملة المؤهلات المتوسطة في قنا.. راتب يبدأ من 4300 جنيه

أعلنت مديرية العمل بقنا عن توفير عدة فرص عمل للشباب للمؤهلات المتوسطة، براتب مغرٍ وامتيازات جديدة منها توفير تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، ووسائل انتقال من وإلى العمل براتب يبدأ من 4300 جنيه، خبرة وبدون خبرة.

وظائف خالية بقنا

تنشر «الوطن» خريطة الوظائف الخالية بقنا، وفقا لمديرية العمل كالتالي:.

-شركة خدمات تطلب 30 عاملا نظافة براتب يبدأ من 4300 جنيه، وفنيين كهرباء مؤهلات متوسطة وعليا، مع توفير تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وسكن للمغتربين بأعمار تتراوح ما بين 18 حتى 45 عاما.

وكشفت مديرية العمل بقنا عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بفرص العمل، حيث تتابع المديرية الإعلان عن الوظائف الخالية، وتسليم المقبولين، ويتم إرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتطبيق الحد الأدنى، وتحرى المصداقية في نشر فرص العمل للشباب.

طريقة التقديم على الوظائف الخالية

تستقبل مديرية العمل بمحافظة قنا طلبات راغبي العمل بمقر المديرية، لترشيحهم للوظائف الخالية المُعلن عنها، وإرسال طلبات التوظيف والسيرة الذاتية للمتقدمين إلى الشركات المعلنة عن تلك الوظائف.