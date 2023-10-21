وظائف خالية للشباب من الجنسين في سوهاج.. اعرف التفاصيل

أعلنت مديرية العمل بسوهاج عن توفير عدة فرص عمل للشباب من الجنسين للمؤهلات العليا والمتوسطة من أبناء المحافظة، إذ توفر الوظائف امتيازات منها تأمين صحي، وتأمين اجتماعي لمن تنطبق عليهم الشروط إضافة إلى وسائل انتقال من وإلى العمل.

وظائف خالية بسوهاج للشباب

تنشر «الوطن» خريطة الوظائف الخالية بسوهاج، وفقا لمديرية العمل كالتالي:.

-تطلب شركة تجارية عمال مؤهلات متوسطة سن يبدأ من 30 عاما، براتب يبدأ من 3 آلاف جنيه، مع توفير تأمين صحي وتأمين اجتماعي.

-تطلب إحدى المدارس الخاصة مدرسين بمختلف التخصصات، مؤهلات عليا وأفراد أمن مؤهلات عليا ومتوسطة ويحدد المرتب عقب المقابلة الشخصية مع توفير انتقال من وإلى المدرسة لمدينة سوهاج.

تطبيق الحد الأدنى من الأجور بفرص عمل وزارة العمل

وتؤكد مديرية العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور بالوظائف الخالية المعلن عنها، حيث يتم المتابعة المستمرة من المديرية بعد الإعلان عن الوظائف الخالية، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له وتحري المصداقية في نشر فرص العمل للشباب.

طريقة التقديم على الوظائف الخالية بسوهاج

وتقوم مديرية العمل بمحافظة سوهاج باستقبال طلبات راغبي العمل بمقر المديرية بطريق أسيوط سوهاج، وترشيحهم للوظائف الخالية المُعلن عنها، وإرسال طلبات التوظيف والسيرة الذاتية للمتقدمين إلى الشركات المعلنة عن تلك الوظائف.