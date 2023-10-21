وظائف خالية للشباب في بورسعيد.. الأوراق المطلوبة وطريقة التقديم

أعلنت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد عبر نشرة التوظيف النصف شهرية الخاصة بها، توفير فرص عمل للشباب من الجنسين لمختلف المؤهلات مع توفير تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، ووسائل انتقال من وإلى العمل وتحديد الراتب وفقا للمقابلة الشخصية.

وظائف خالية ببورسعيد

تنشر «الوطن» خريطة الوظائف الخالية ببورسعيد وفقا لمديرية العمل كالتالي:.

-شركة ملابس تطلب 100 عامل خياطة، و50 تدريب على الخياطة سن من 18 حتى 45 عاما، ويحدد الراتب وفقا الخبرة بالمقابلة الشخصية، إذ لا تحتاج الوظائف إلى مؤهل بل يكف أن يقرأ الفرد ويكتب.

-شركة منسوجات تطلب 10 عمال مقص و10 عمال جودة، و10 عمال تعبئة، يقرأ ويكتب فلا يشترط مؤهل من عمر 20 حتى 40 عاما، ويحدد الراتب بالمقابلة الشخصية.

-شركة ملابس تطلب خياطين ومساعدي خياطة وعمال تعبئة مؤهلات متوسطة من 18 حتى 45 عاما راتب يبدأ من 3 آلاف جنيه.

طريقة التقديم على الوظائف الخالية والأوراق المطلوبة

يقدم الراغبون بالعمل السيرة الذاتية إلى مديرية العمل بمدينة بورسعيد لترشيح المناسبين للوظائف الخالية المُعلن عنها، ويتم إرسال طلبات التوظيف المناسبة والسيرة الذاتية إلى الشركات المعلنة عن تلك الوظائف.