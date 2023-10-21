توزيع الجوائز على الفائزين بمختلف المسابقات بمراكز الشباب في الدقهلية

كشفت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، عن تنفيذ مركز شباب كفر بهيدة التابع لإدارة شباب ميت غمر مسابقة في اللياقة البدنية، بالتعاون مع مدرسة الشهيد أشرف شهاب الإعدادية، وتوزيع الجوائز على الفائزين.

أنشطة رياضية بالدقهلية

وأوضحت أنه في نطاق الألعاب الترويحية نفذ مركز شباب كفر الوزير التابع لإدارة شباب ميت غمر مسابقة في الألعاب الترويحية، وتوزيع الجوائز على الفائزين.

نشاط رياضي يوم رياضي للفتيات مركز شباب سمبو مقام

ونفذ مركز شباب سمبو التابع لإدارة شباب ميت غمر يوم رياضي للفتيات، من خلال تنفيذ مجموعه من الألعاب الترفيهية، مع توزيع الجوائز على الفائزين بحضور مشرف النشاط و المدير التنفيذي ميرفت معوض.

كشفت مديرية الشباب والرياضة عن تنفيذ مركز شباب المعصرة التابع لإدارة شباب ميت غمر ندوة عن أضرار التدخين، وتأثيره على الصحة.