«رياضة الدقهلية» تنفذ مبادرة ببرنامج شامل لتمكين الشباب

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم، بدء فعاليات مبادرة «صيف شبابنا» بجميع مراكز الشباب، إذ يجري تنفيذ برنامج شامل لتمكين الشباب، يضم عددا من مراكز الشباب بكل إدارة بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة «اتجاه».

فعاليات مبادرة «صيف شبابنا» بالدقهلية

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية في بيان لها، أن الفعاليات جاءت في إطار تنفيذ خطة أندية السكان شهر أكتوبر، التي تستهدف موضوعات تنظيم الأسرة، وصحة المراهقين ويتم التنفيذ للفئة السنية من 16 إلى 35 سنة، في مركز شباب «كفر الشناوي» إدارة شباب شربين، ومركز التنمية الشبابية بالسنبلاوين، ومركز شباب «ميت الحلوج» إدارة شباب دكرنس.

وأوضحت المديرية أن مبادرة صيف شبابنا حظيت بشعبية واسعة بين الشباب، ووفرت فرصة لهم للاستفادة من عطلتهم بشكل فعال وبناء وقتهم بطريقة مفيدة، من خلال المبادرة تم تنفيذ أنشطة رياضية متنوعة وورش عمل لتعليم حرف يدوية وتدريبات برنامج مشواري، وورش عمل لأندية الفتاة والمرأة، وندوات تثقيف سياسي، ومسابقات دينية، ومسابقات رسم فوري، ومعلومات عامة، وأنشطة ترفيهية، ودورات تعليم إشارة، وحفلات فنية، حيث تهدف إلى تشجيع الشباب على المشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية خلال فصل الصيف، وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل مصر.