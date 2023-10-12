«رياضة الدقهلية»: مصر شهدت تقدما ملحوظا في دعم وتمكين ذوي الهمم

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية «الإدارة العامة للشباب»، عن قيامها بتنظيم اليوم الخميس، لقاء عن دور الشباب في بناء المجتمع لأسر وأبناء ذوي الهمم والقدرات الخاصة، بالنادي الاجتماعي بمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي.

دعم ذوي الهمم

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة في بيان أن اللقاء تناول الحديث في البداية حول ما شهدته مصر في الآونة الأخيرة، بوجود تقدم ملحوظ في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، نتيجة للإرادة السياسية الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والمساندة التي سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة.

لقاء عن دور الشباب في بناء المجتمع

وشمل اللقاء الحديث عن العمل الشبابي الموجه لذوي الإعاقة من الشباب لدمجهم في المجتمع، وتمكينهم من الوصول لأقصى إمكاناتهم، وتبدأ أولى خطوات هذه الرحلة بحصول العاملين مع الشباب على تدريبات لزيادة وعيهم بمفهوم الإعاقة وأنواعها المختلفة، وتعريف مفهوم التمكين الاجتماعي لذوي الإعاقة، والذي يُعَرَف بأنه إكساب ذوي الاحتياجات الخاصة مختلف المهارات التي تؤهلهم للمشاركة الإيجابية الفاعلة في مختلف أنشطة وفعاليات الحياة، وتغيير ثقافة المجتمع نحو الإعاقة من ثقافة التهميش إلى ثقافة التمكين.

وأكد اللقاء أن الأسرة أهم مؤثر في حياة طفلها العادي وتكون أكثر تأثيرًا في حياة الطفل المعاق الذي تشكل أسرته كل حياته وعالمه؛ لاعتماده على أسرته فترة طويلة قبل أن يواجه المجتمع، ويأتي دور الأسرة في أن تتعرف على هوايات الطفل، وأن تنمي مهاراته وتساعده في أن يندمج في المجتمع، فنجد أنه بفضل هذا الدور ظهر منهم أبطالا فى جميع المجالات الرياضية والثقافية والفنية.