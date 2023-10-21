وظائف خالية للشباب في دمياط.. الأوراق المطلوبة وشروط التقديم

أعلنت مديرية العمل بمحافظة دمياط عن توفير عدة فرص عمل للشباب للمؤهلات المتوسطة من أبناء المحافظة، مع توفير امتيازات منها تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، إضافة إلى وسائل انتقال من وإلى العمل ممن تنطبق عليهم الشروط براتب يبدأ من 3 آلاف جنيه.

وظائف خالية بدمياط

تنشر «الوطن» خريطة الوظائف الخالية بدمياط، وفقا لمديرية العمل كالتالي:.

-مصنع يطلب عمال إنتاج مؤهلات متوسطة حتى 35 عام وراتب يبدأ من 3 آلاف جنيه.

تطبيق الحد الأدنى من الأجور

وتؤكد مديرية العمل بدمياط على تطبيق الحد الأدنى للأجور بفرص العمل، حيث يتم المتابعة المستمرة من المديرية مع جهة العمل بعد الإعلان عن الوظائف الخالية، وإرسال تقرير للوزارة باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له.

طريقة التقديم على الوظائف الخالية

تستقبل مديرية العمل بمحافظة دمياط طلبات راغبي العمل بمقر المديرية بمدينة دمياط، وترشيحهم للوظائف الخالية المُعلن عنها، وفقا لقدرات ومؤهلات كلا منهم ويتم إرسال طلبات التوظيف والسيرة الذاتية للمتقدمين إلى الشركات المعلنة عن الوظائف حيث يقدم الشباب السيرة الذاتية مرفقة بوسيلة تواصل.