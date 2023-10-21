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أستاذ قانون دولي: وزيرة إسبانية طالبت بتحويل نتنياهو لمحاكمة جنائية دولية

كتب:

محمد أيمن سالم
08:21 م | السبت 21 أكتوبر 2023
نتنياهو

نتنياهو

كشف الدكتور أيمن سلامة، أن جرائم إسرائيل في قطاع عزة والضفة متعددة، موضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو الأكبر في التاريخ الحديث.

المدعي العام للمحكمة الدولية

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المدعي العام للمحكمة الدولية، بدأ التحقيق في الجرائم التي ارتكبها العدو الصهيوني في 2014 و2021.

وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن ما قامت به إسرائيل يعد بمثابة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تخرج من غزة يوما واحدا منذ 2006.

تحويل نتنياهو إلى المحكمة الجنائية

وقال إن وزيرة إسبانية طالبت بتحويل نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية، ووصفت ما تم في شمال غزة، بأنه إبادة جماعية للشعب الفلسطيني.

واختتم الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، حديثه مشيرا إلى أن مدارس الأونروا استقبلت نحو 300 ألف فلسطيني هربوا من نيران القصف الإسرائيلي.

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