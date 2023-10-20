قيادي بـ«فتح»: «نتنياهو» لديه تطلعات توسعية ويسعى للسيطرة على كافة الأراضي الفلسطينية

قال الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح وأستاذ العلوم السياسية، إنَّ المتتبع لمسار القضية الفلسطينية على مدار التاريخ يجد حالة من تغول الاحتلال الاسرائيلي على الحق الفلسطيني، وتنكر حكومات الاحتلال المتعاقبة للحق الفلسطيني، معتبرا أنهم من أفشلوا اتفاق عملية السلام «أوسلوا» الذي وقع قبل 30 عام، لأنهم وجدوه يمنح أصحاب الأرض دولة مستقلة، بل ونظموا اغتيالاً لإسحاق رابين لإفشال الاتفاقية.

«الحرازين»: الكيان الصهيوني اعتاد التنكر لكل الاتفاقيات

أضاف «الحرازين»، خلال مداخلة هاتفية له على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الكيان الصهيوني اعتاد التنكر لكل الاتفاقيات الموقعة، والمماطلة والتسويف، ومؤخراً انحياز المجتمع الإسرائيلي لليمين المتطرف ليكون هناك حالة من التهويد المستمر، والاستيطان للأراضي الفلسطينية، وهو ما أظهر في عدة مناسبات حالة رفض لحقوق الشعب صاحب الأرض، ورفض حل الدولتين، وعبر عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.

«الحرازين»: «نتنياهو» تنكر لكافة النداءات الداعية للسلام واتبع يمينه المتطرف

تابع القيادي بحركة فتح وأستاذ العلوم السياسية، أنَّ كافة النداءات التي أطلقت سواء إقليمية أو عربية أو دولية، تنكر لها «نتنياهو»، واتبع اليمين المتطرف الذي ينكر الحقوق الفلسطينية فضلاً عن اعترافه بحقوق هذا الشعب في إقامة دولة، والطموحات الإسرائيلية لديها تطلعات في التوسع والسيطرة على كافة الأراضي الفلسطينية.