الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تبرز إشادة قادة العالم بقمة القاهرة للسلام

أكدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، أن مصر تعمل على إحلال السلام في المنطقة، مبرزة إشادة قادة العالم بقمة القاهرة للسلام اليوم السبت.

وأبرزت الحملة المشاركات الخاصة برؤساء الدول المشاركة في قمة القاهرة للسلام لمناقشة القضية الفلسطينية، بمشاركة دولية واسعة.

قادة العالم يشيدون بقمة القاهرة للسلام

وقال كيرياكوس ميتسوتا كيس: «الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعوة لعقد قمة القاهرة للسلام من أجل إحلال السلام بالمنطقة»، بينما أكد الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس إن دول المنطقة عليها المساهمة في تهدئة الأوضاع في غزة وتسهيل وصول المساعدات.

كما أوضح وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان: «أتوجه بالشكر للرئيس السيسي على جهوده من أجل إنهاء الأزمة في قطاع غزة والقضية الفلسطينية»، فيما قال نائب رئيس الوزراء العماني شهاب بن طارق: «نشكر جمهورية مصر العربية على مبادرتها للدعوة لتلك القمة لمعالجة الأزمة، ونعرب عن تقديرنا لحسن الاستقبال، ونؤكد أن العدالة حق مشروع ومتساوي لكافة الأطراف».

قادرة العالم يشكرون السيسي

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقية موسى فقيه: «الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوتنا لهذا الاجتماع الطارئ ذي الأهمية القصوى ونشكره جزيل الشكر وكذا الحكومة والشعب المصريين لحسن الاستقبال وكرم الضيافة وجودة ظروف انعقاد هذه القمة».