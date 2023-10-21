بورقة بيضاء ورموز.. أسرة فلسطينية بأمريكا تحصي شهدائها بالأراضي المحتلة يوميا

كثيرة هي أحزان الفلسطينيين، سواء في الداخل أو الخارج، ففي قطاع غزة والأراضي المحتلة، يستشهد الابن في حضن أبيه، والأخ وهو ممسكا بيد شقيقه، بينما في الخارج، تزداد المعاناة أكثر مع متابعة الأسر لأقاربها الذين يتلقون خبر وفاتهم يوميا، وهو ما حدث مع أسرة المواطن الفلسطيني «جهاد» المقيم بالولايات المتحدة.

ومع بدء عملية طوفان الأقصى، وبدء الهجمة الإسرائيلية ردا عليها، سقط عشرات الشهداء من عائلة «جهاد» ما بين مصابين وشهداء، ما جعل الأسرة تسجل كل يوم حصيلة من فقدوهم في القصف الإسرائيلي على ورقة صغيرة قسموها إلى مصابين وشهداء.

تقرير أحزان العائلة الفلسطينية

ونقل موقع «يورو نيوز» تفاصيل حول أسرة جهاد وزوجته، وهما فلسطينيان الأصل، ويقطنان في بلين بولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة، قائمة بأسماء شهداء ومصابي العائلة في قطاع غزة، وضمت القائمة المكتوبة في ورقة بيضاء أسماء أقارب جهاد وزوجته من شهداء وجرحى، نتيجة عمليات القصف التي تنفذها إسرائيل على قطاع غزة، وتنشر الأسرة بشكل يومي الأسماء، بمثابة تقرير يومي.

شفرات تكتب بها الأسرة الأحزان

وانتشرت القائمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتضم القائمة الأشخاص ومكتوب بجوارهم حرف M في إشارة إلى الشهداء، أما الجرحى فيتم كتابة حرف I اختصارا لكلمة Injured جريح، ويجلس الزوجان جهاد وزوجته فاطمة أبو موسى ومعمها ابنتهما إيمان، صاحبة العامين، كل يوم في انتظار الأخبار.

وتلقت الأسرة حتى الآن أخبارا تفيد باستشهاد 5 من أقارب الزوجة، وإصابة 5 آخرين، عقب قصف منزلهم بقنبلة في خان يونس.

قصف إسرائيلي مستمر على قطاع غزة

وبدأ القصف الإسرائيلي لقطاع غزة في 7 أكتوبر الجاري دون أي رحمة مع تجاوز كل القواعد الخاصة بالحروب والقوانين الدولية وسط صمت دولي لما يحدث.