اليونيسيف: مليون طفل في قطاع غزة بحاجة إلى الحماية

قالت الممثلة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» لدى فلسطين، لوتشيا إلمي، اليوم السبت، إن مليون طفل في قطاع غزة بحاجة عاجلة للحماية.

مطالبة بوقف إطلاق النار

وأضافت المسؤولة الأممية، في إفادة صحفية، أن المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة اليوم السبت، غير كافية، وطالبت بوقف إطلاق النار لإيصال المساعدات المستدامة إلى غزة.

ضرورة إدخال المساعدات

وأشارت إلى أن فريق عمل المنظمة الأممية يحتاج إلى إدخال الوقود فوراً إلى قطاع غزة، لافتة إلى أن المأساة الإنسانية في القطاع مستمرة، ويجب أن تتوقف فوراً.