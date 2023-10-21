حفيدة شريف منير تشارك في تجهيز صناديق الهلال الأحمر لصالح فلسطين

شارك الفنان شريف منير، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، فيديو لحفيدته وهي تشارك في تجهيز صناديق غذاء لأهالي غزة ضمن جمعية الهلال الأحمر المصري.

حفيدة شريف منير تدعم فلسطين

وعلق منير على الفيديو قائلا: «لارا حفيدتي، لارا بنت أسما أنا فخور بيها جداً جداً هي بتتكلم إنجليزي لأن مدرستها إنجليزي وعايزة توصل صوتها لكل العالم».

أسما شريف منير تتضامن مع أهالي غزة

ودعمت الفنانة أسما شريف منير أمس وهي وابنتها لارا، أهالي غزة، عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلة: «لا أملك إلا الدعاء، اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين نسألك لأهل فلسطين النّصر على مَن عاداهم، عاجلًا غير آجل يا رب العالمين، اللهم احفظ أرواح المجاهدين في فلسطين، وردهم إلى أهلهم مردًا كريمًا آمنًا».

وأضافت: اللهم بقوتك، وبغوثك، وبغيرتك على حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا سميع يا قريب، يا مجيب يا منتقم يا جبار، يا قهار يا شديد البطش، يا عظيم القهر يا من لا يعجزه قهر الجبابرة، ولا يعظم عليه هلاك المتمردين من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد المحتلين في نحرهم، واجعل مكرهم عائدًا إليهم.