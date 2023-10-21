وصلت بالفعل.. منسق مخازن أدوية مصر: وفرنا 30 طن مستلزمات طبية لإخواننا في غزة

قال الدكتور محمد عواد، المنسق العام لمخازن الأدوية في لجنة شعبة موزعي الأدوية بالغرف التجارية، إن الاتحاد نجح في جمع عدد كبير من المستلزمات الإغاثية والأدوية والتي تجاوزت الـ30 طنا من الأدوية وكل المستلزمات الطبية ومستلزمات المستشفيات، كدفعة أولى، وهي الشاحنات التي جرى إرسالها، ودخلت بالفعل إلى قطاع غزة صباح اليوم، حيث كانت أولى الشاحنات نفاذا ووصولا للجانب الفلسطيني.

عواد: الهلال الأحمر أرسل 20 شاحنة كبرى للقطاع

وأضاف «عواد»، في تصريح لـ«الوطن»، أن نجاح الاتحاد في جمع أكثر من 30 طنا من الأدوية والعقاقير، والتي ملأت 7 شاحنات كبيرة و4 عربات فئة النصف نقل، جرى إفراغها بمخازن الهلال الأحمر في الجانب الفلسطيني، بينما أرسل الهلال الأحمر 20 شاحنة كبرى كان من ضمنها الشاحنات الطبية الإغاثية التي أرسلتها مصر.

وأوضح أن ما نجحت فيه الشعبة من توفيره للجانب الفلسطيني جاء بفضل تضافر الجهود ما بين مخازن وموزعي الأدوية المنتشرين على مستوى الجمهورية، حيث جرى إرسال تلك المستلزمات من قبل لجنة توزيع الأدوية بالاشتراك مع مخازن سيناء.

عواد: نجهز الكثير من القوافل الإغاثية إلى أشقائنا في فلسطين

ولفت إلى أن هناك الكثير من القوافل الإغاثية العاجلة الأخرى التي يجرى التجهيز لها من أجل إرسالها لإخواننا في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك مساعي مقدرة من قبل محافظ شمال سيناء ورجال الأمن في مساعدتهم لتلك الشاحنات بالنفاذ إلى الجانب الفلسطين، شاكرا كل من ساهم في إرسال تلك القوافل الإغاثية لفلسطين من كل مخازن الأدوية بالجمهورية والمنتشرة في 25 محافظة.

وشدد على أن الغرف التجارية دائمة التواصل مع الهلال الأحمر والذي دائما ما يخبر الجانب المصري بما يحتاجه الأخوة في فلسطين من مواد إغاثية ودوائية عاجلة، ومن ثم يجرى إرسال الشحنات الإغاثية لهم.