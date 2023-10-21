محافظ مطروح يتفقد مركز التخاطب وتنمية المهارات بسيوة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ، عن بدء التشغيل التجريبي لمركز التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي الجديد في سيوة، والمنشأ على الطراز البيئي للواحة، ضمن عدد من مراكز التخاطب على مستوى الجمهورية بالتعاون بين مؤسسة زايد الإماراتية العليا لأصحاب الهمم، ووزارة الشباب والرياضة لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات التعليمية والتأهيلية لدعم أصحاب الهمم في مصر.

مركز التخاطب في واحة سيوة

وتابع محافظ مطروح، مساء اليوم، مركز التخاطب في واحة سيوة، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة اللواء أشرف إبراهيم، والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح ولفيف من مديري المديريات والإدارات المعنية ومشايخ وعواقل قبائل سيوة.

ذوي الهمم في سيوة

وأكد محافظ مطروح خلال تفقده مركز التخاطب وتنمية المهارات لمساندة ذوي الهمم في سيوة، أهمية الرسالة الإنسانية للمعالجين وتأهيلهم والتعرف على أحدث الأدوات والأجهزة لتقديم جلسات عبارة عن «التخاطب، وتعديل السلوك، وتنمية المهارات، صعوبات التعلم، والتكامل الحسي»، بالإضافة إلى التقييم النفسي مع الإشادة بجهود إنشاء المركز بأحدث الأجهزة والمعدات مع التعرف على استخدامات الأدوات الطبية والعلاجية الموجودة بالمركز.

تعاون بين مصر والإمارات

وأعرب محافظ مطروح عن تقديره لدولة الإمارات قيادةً وشعباً على ما تقدمه لمصر تأكيداً على الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، وأواصر المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين، مشيدا بجهود مؤسسة زايد العليا في دعم ورعاية ذوى القدرات والهمم، والتعاون المثمر لإنشاء مراكز للتخاطب، وتنمية المهارات بالعديد من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

تجهيز مركز التخاطب والتكامل الحسي في سيوة

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، أن مركز التخاطب والتكامل الحسي جرى تجهيزه بأحدث الأدوات والأجهزة لتقديم جلسات وخدمات تنمية المهارات لذوي القدرات والهمم من الأطفال بسيوة، الذين تقدم منهم للمركز خلال شهر تشغيل تجريبي 31 طفلا جاري تقديم كل الرعاية والتأهيل لهم، مما يخفف عن أسرهم وذويهم مشقة السفر والأعباء الاقتصادية لتلقي العلاج بمرسى مطروح أو الإسكندرية خاصة مشكلات تأخر الكلام ومشاكل النطق، واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وصعوبات التعلم وتعديل السلوك، وكذلك تزويد تلك المراكز بغرف تنمية مهارات، تكامل حسي، تنمية تخاطب،.