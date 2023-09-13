محافظ مطروح: توفير 40 وظيفة لذوي الهمم ضمن «مصر بكم أجمل»

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جهود مديرية العمل في توفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة وخاصة ذوي الهمم تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتوفير حياة كريمة لتلك الفئة ودمجهم في المجتمع وتحقيق فرص معيشية أفضل لهم.

مبادرة مصر بكم أجمل في مطروح

وقال محافظ مطروح، اليوم، إن مكاتب التشغيل بمديرية العمل في مطروح نجحت ضمن مبادرة «مصر بكم أجمل»، التي تنفذها وزارة العمل في توفير فرص عمل بالقطاع الخاص لـ40 شابا «ذكور وإناث» من أبناء مطروح من ذوي الهمم الذين تقدموا للمديرية بطلبات للحصول على وظائف، وذلك بعد المرور على عدد من منشآت القطاع الخاص وحصر فرص العمل الشاغرة من العمالة الدائمة والمؤقتة بها للتعاقد عليها.

تعيينات دائمة ومؤقتة لذوي الهمم

وأوضح عاطف درويش مدير عام مديرية العمل بمحافظة مطروح، أن التعيين خلال المبادرة يكون دائما ومؤقتا لمساعدة ذوي الهمم في إيجاد مورد رزق لهم.

توفير فرص عمل للقضاء على البطالة

وأكد محافظ مطروح في بيان له، استمرار جهود المحافظة بالتعاون مع الشركات العاملة على أرض مطروح في توفير مزيد من فرص العمل للشباب لتحقيق الاستقرار لهم والقضاء على البطالة.