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ولي عهد الكويت: قمة القاهرة تؤكد على دور مصر البارز على الساحتين الإقليمية والدولية

كتب:

أ ش أ
08:23 م | السبت 21 أكتوبر 2023
ولي العهد الكويتي

ولي العهد الكويتي

أكد ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن قمة القاهرة للسلام؛ أتت لتؤكد على الدور البارز لجمهورية مصر العربية، على الساحتين الإقليمية والدولية؛ «خاصة في ظل ما تمر به منطقتنا من تحديات جسام وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان»، مشيرا إلى موقف دولة الكويت المبدئي الثابت في دعم خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.

برقية من ولي عهد الكويت

وأعرب ولي عهد الكويت، في برقية أرسلها مساء اليوم السبت للرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب عودته من قمة القاهرة إلى الكويت، عن أعمق آيات الشكر وأصدق معاني الامتنان لما لقيه والوفد المرافق من حفاوة أخوية وكرم ضيافة، جسدتا ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية وطيدة والتي تحظى برعاية دائمة واهتمام بالغ من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

تمنيات بالتوفيق لمصر

كما أعرب عن تمنيه للرئيس السيسي، بموفور الصحة وتمام العافية، سائلا المولى - عز وجل - أن يكلل بالتوفيق جهوده، لكل ما فيه خير ورفعة جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق.

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