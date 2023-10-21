اقرأ في عدد «الوطن» غدا: مصر.. السلام والسند

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- مصر.. السلام والسند

- «القاهرة» تنجح في إدخال المساعدات لقطاع غزة

وقادة العالم يشيدون بجهود الرئيس من أجل القضية الفلسطينية

- «السيسي»: لا لتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر

- الرئيس أمام «القمة»: دفعنا ثمناً هائلاً من أجل السلام.. ونُدين استهداف أو قتل أو ترويع المدنيين.. وبذلنا جهودا مضنية لإرسال المساعدات إلى المحاصرين في غزة.. ولم نغلق «المعبر» في أي لحظة.. والحل الوحيد إقامة دولة مستقلة للفلسطينيين على أرضهم

- «الرئاسة»: يجب أن تكون استجابة المجتمع الدولي على قدر فداحة الحدث.. ومصر سعت من خلال القمة إلى وقف الحرب الدائرة التى راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء وتشدد على حماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر.. وتحقيق رؤية حل الدولتين

- أمين عام الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الكابوس.. والرئيس الفلسطيني: لن نرحل وسنبقى صامدين

- الملك «عبدالله»: عواقب الصمت الدولي ستكون وخيمة.. والملك «حمد»: أرفض تهجير الأشقاء

- رئيس قبرص: يجب علينا إيقاف هذه الحرب.. ورئيس جنوب أفريقيا: نرفض قتل المدنيين

- جهود مصر تنجح: دخول 20 شاحنة محملة بالدواء والغذاء والبطاطين والمتطوعون مرابطون أمام المعبر

- منظمات عالمية تشيد بالدور المصري: دخول المساعدات ينقذ المدنيين من أزمة إنسانية

- سياسيون وكُتاب عرب: «السيسي» يضع خارطة طريق لإنهاء مأساة غزة وإحياء السلام.. ومصر قادرة على التغيير

الصفحة الثانية

- وزيرة التخطيط تستعرض فرص الاستثمار أمام وفد ياباني: ملتزمون بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص

- «السعيد»: «حياة كريمة» أكبر مشروع تنموى لتحسين حياة المواطنين في الريف.. و«القومي لتنمية الأسرة» يهدف إلى ضبط معدلات النمو السكاني

- «الإسكان»: 2 مليار جنيه استثمارات غرب مدينة قنا الجديدة

- «رشاد»: تشمل مشروعات سكنية وخدمية ومرافق.. و3264 وحدة بـ«سكن كل المصريين»

- «التضامن»: 368 مشروعاً لـ«الأَوْلى بالرعاية» بالفيوم

- 9.5 مليون جنيه إجمالي تكلفة المشروعات ضمن «فرصة للتمكين الاقتصادي»

- «التعليم العالي»: إدراج 36 جامعة مصرية بتصنيف QS العالمي

- عهد جديد في «القلعة البيضاء»: حسين لبيب رئيساً لنادى الزمالك لمدة 4 سنوات مع قائمته الموحدة

- 5 ملفات شائكة تنتظر المجلس الجديد تشمل «رفع الحجز على الأرصدة وتجديد عقود النجوم ودفع المرتبات وتنمية الموارد وإنشاء الفرع الثاني»

الصفحة الثالثة

- مصـــــــر.. السلام والسند

- «القاهرة» تنجح في إدخال المساعدات لقطاع غزة وتضع القضية الفلسطينية أمام أعين العالم

- «السيسي»: لا لتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر

- الرئيس: دفعنا ثمناً هائلاً من أجل السلام.. ونُدين استهداف أو قتل أو ترويع المدنيين المسالمين بذلنا جهوداً مضنية لتنسيق وإرسال المساعدات إلى المحاصرين في غزة.. ولم نغلق معبر رفح البري في أي لحظة

أزمة فلسطين غير مسبوقة وتتطلب الحيلولة دون اتساع الصراع.. والحل الوحيد إقامة دولة مستقلة للفلسطينيين على أرضهم.. وندعو لتوفير الحماية الدولية للمدنيين

الوقت الحالي يمتحن إنسانيتنا قبل مصالحنا ويختبر إيماننا بقيمة الإنسان.. والعالم يجب ألا يقبل الإجبار على التهجير

- الرئاسة: يجب أن تكون استجابة المجتمع الدولي على قدر فداحة الحدث

- مصر تحافظ دوماً على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجي

نسعى لتحقيق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما البعض في سلام

مصر سعت من خلال القمة إلى وقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء وتشدد على حماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر

الصفحة الرابعة

- العاهل الأردني: عواقب الصمت الدولي على ما يحدث في فلسطين ستكون وخيمة علينا جميعا

- «عبدالله»: يجب الوقف الفوري للحرب على قطاع غزة المحاصر منذ أسبوعين وحماية المدنيين الذين يتعرّضون للقتل

- الرئيس «عباس»: لن نرحل وسنبقى في أرضنا صامدين رغم التحديات

- أشكر الرئيس السيسى.. وأدعو لأن يتحمل مجلس الأمن مسئوليته بحماية الفلسطينيين

- السعودية: يجب الضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية بغزة

- على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل باحترام القانون الإنساني

- ولي العهد الكويتي: «الاحتلال» ينفذ عقابا جماعيا ضد الشعب الفلسطيني

- ملك البحرين: أرفض تهجير الأشقاء من أرضهم وأؤيد الدور المحوري لمصر في «القضية»

- مقال رأي لـ خالد منتصر بعنوان: قمة السلام في بلد السلام

الصفحة الخامسة

- «الجامعة العربية»: يجب وضع حد للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة.. ووصول المساعدات أولوية قصوى

- «أبوالغيط»: تأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة يجنب الأجيال القادمة دوامات الكراهية والعنف

- «المجلس الرئاسي الليبي» يطالب بوقف العمليات العسكرية في غزة

- «المنفي»: يجب القيام بواجباتنا الإنسانية لحماية الأشقاء

- سلطنة عمان: لا يمكن أن يعم السلام دون إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس

- «آل سعيد»: نرفض التصعيد العسكري الإسرائيلي على «القطاع» رفضا قاطعا

- تركيا: إسرائيل استغلت بعض الصداقات من أجل شن عملياتها ضد المدنيين

- «فيدان»: على قوات الاحتلال وقف عملياتها العدائية ضد الشعب الفلسطيني

- رئيس جنوب أفريقيا: نرفض قتل المدنيين.. ونتخوف من انتشار الصراع ليشمل دولاً أخرى

- «رامافوزا»: ندعو الأمم المتحدة لبدء المفاوضات نحو حل النزاع القائم بالحوار.. والمجتمع الدولى لديه مسئولية

- مقال رأي لـ سحر الجعارة، بعنوان: شهادة ياسر عرفات: «مصر قدمت أغلى شيء (وهو الدم) في سبيل فلسطين»

الصفحة السادسة

- أمين عام الأمم المتحدة: حان الوقت لإنهاء الكابوس المرعب الذي يهدد أطفال فلسطين

- «جوتيريش»: رأيت معاناة أهالي غزة.. وأشكر مصر على هذا الدور الحاسم الذي تلعبه

- رئيس المجلس الأوروبي: ندعم جهود مصر لإدخال المساعدات

- اليابان: نشيد بدور مصر في تقديم المساعدات للقطاع

- النرويج: نأسف على الوضع الإنساني وندين الحصار المفروض على غزة

- رئيس وزراء اليونان: مصر والأردن تتصرفان بشجاعة وترفضان التهجير

- «كاميكاوا»: يجب مضاعفة الجهود الدبلوماسية لمنع العدوان الإسرائيلي من أجل تهدئة الوضع

- رئيس قبرص: علينا إيقاف هذه الحرب حتى لا تؤدي إلى أزمات أخرى

-مقال رأي لـ أحمد رفعت، بعنوان: «القاهرة للسلام» والدور القومي والسياسي والأخلاقي لمصر

الصفحة السابعة

- جهود مصر تنجح: دخول المرحلة الأولى من شاحنات «الإغاثة» إلى قطاع غزة واستعدادات مكثفة لانطلاق القافلة الثانية

- 20 شاحنة محملة بالمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والمياه والبطاطين لإنقاذ ضحايا العدوان الإسرائيلي

- «حياة كريمة»: المتطوعون مرابطون أمام المعبر.. و«مجلس الشباب المصري»: نجحنا في كسر الحصار المفروض على القطاع

- قيادات حزبية: عبور المساعدات الإنسانية يؤكد نجاح قمة القاهرة للسلام قبل انعقادها

- «مطر»: يبرهن على الدور المحوري المصري لإيجاد حل سلمي للقضية.. و«الشهابي»: قرارات القيادة المصرية تتسم بالحكمة والدبلوماسية

- منظمات عالمية: الدور المصري في إغاثة المدنيين بـ«غزة» ينقذهم من أزمة إنسانية

- «برنامج الأغذية العالمي»: سعداء بمرور الشاحنات.. و«الصحة العالمية»: توصيل المستلزمات الطبية للمستشفيات والمرافق الصحية داخل غزة

-مقال رأي لـ جمال حسين، بعنوان: اللاءات الثلاث وشجاعة السيسي

الصفحة الثامنة

- برلمانيون: القمة جسدت صوت الفلسطينيين وأعادت القضية إلى بؤرة اهتمام العالم

- «عمار»: سلطت الضوء على مأساة الفلسطينيين.. و«المير»: وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته لمواجهة جرائم ومجازر الاحتلال

- «نصيف»: بعثت رسائل مهمة توضح موقف مصر الثابت

- خبراء: «السيسي» وجّه رسائل مهمة في القمة

- «بدر الدين»: الرئيس أكد ثبات موقف الدولة المصرية تجاه القضية و«فهمي»: مصر اتخذت موقفاً واضحاً يؤدي إلى حلحلة الأزمة الأخيرة

- سياسيون وكتاب عرب: الرئيس يضع خارطة طريق لإحياء السلام

- «طلب»: مصر قوة قادرة على تغيير مسار الأمور و«العبيدى»: التحركات تؤكد أهمية «القضية» لدى الرئيس

-مقال رأي لـ عماد فؤاد، بعنوان: تكتيك وخز الضمير

الصفحة التاسعة

- اليوم الـ15 للعدوان: «العفو الدولية» تصف هجمات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة بـ«جرائم حرب» تستوجب التحقيق

- استشهاد 30 منهم 3 أطفال في غارات استهدفت مناطق متفرّقة من القطاع.. واندلاع مواجهات بـ«أم ركبة» وحملة اعتقالات تطال 27 فلسطينياً في «بيت لحم»

- الرياضيون: فلسطين قضيتنا ودخول المساعدات دليل مساندة مصر للأشقاء

- «سعد»: «السيسي» مخلص وسندعمه حتى الموت.. و«السقا»: الرئيس يكتب تاريخاً للأجيال القادمة.. ورفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر

- نجوم الفن: ندعم جهود مصر تجاه القضية ونرفض مخططات التهجير

- «زكي»: شطب أي فنان يتعامل مع إسرائيل.. و«كمال»: كلنا مع الشعب الفلسطيني.. و«عبدالناصر»: عدوان غاشم وقمعي

-مقال رأي لـ لينا مظلوم، بعنوان: قمة القاهرة للسلام.. حلول حاسمة أمام العالم

الصفحة العاشرة

-«أول الغيث».. زغاريد ودموع وسجدة شكر لدخول المساعدات إلى قطاع غزة

- الأمهات في القاهرة.. والعائلة في غزة: قلوبنا محروقة عليهم

- رحمة زين.. صرخة في وجه الغرب

- صُنع في مصر.. العدوان يرفع مبيعات الشال

- عَلَم فلسطين يرفرف في شوارع دمنهور: في العَجَلة «السلامة»