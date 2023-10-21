تحرير 25 مخالفة متنوعة في حملة مكثفة على الأسواق بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن شن حملات تموينية على الأسواق والمخابز، وتمكنت من تحرير 25 مخالفة تموينية.

وأضاف «دايرة» في بيان له أن الحملات التموينية جاءت بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية.

حملات رقابية بالدقهلية

وأشار أن جرى تشكيل العديد من الحملات الرقابية بالإدارات التموينية التابعة لتنفيذ التعليمات الصادرة من الوزير، بخصوص الرقابة على المخابز والأسواق، بكل من منية النصر، شربين، بلقاس، بندر ميت غمر، نبروه.

وأسفرت الحملة عن تحرير 16 مخالفة وإنذار كالآتي:

- 2 مخالفة نقص وزن.

- 8 مخالفات عدم مطابقة للمواصفات.

- مخالفة تصرف في دقيق بقيمة 27 شيكارة.

- 3 مخالفات توقف عن الإنتاج.

- تحرير 2 إنذار لعدم وجود قائمة بيانات وسجل تفتيش.

وفي الأسواق قامت الحملات بتحرير 9 محاضر.

- مخالفة ذبح خارج السلخانة.

- 4 مخالفات سلع بدون فواتير.

- مخالفة سلع منتهية الصلاحية.

- مخالفة سلع بدون بيانات.

- مخالفة مخزن بدون ترخيص.

- مخالفة تجميع سلع تموينية تاجر تمويني.