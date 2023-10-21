حملات مكبرة لمتابعة مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية في كفر سعد بدمياط

تابعت محافظة دمياط مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية في أسواق ومحال كفر سعد، للتأكد من الالتزام بمبادرة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار الحملات على الأسواق لمتابعة التزام التجار بالمبادرة التي أطلقها مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين.

حملة لمراقبة الأسواق والمحال التجارية

وفي هذا الإطار، قام اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، بعمل حملة تضمنت ممثلين عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد ومديريات الصحة والطب البيطري والتموين وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء، تفقدوا خلالها الأسواق وعدد من المحال التجارية بنطاق مركز ومدينة كفر سعد، حيث تم التأكيد على الالتزام بالمبادرة بتخفيض الأسعار والإعلان عنها أمام المواطنين، كما تم التأكد من توافر السلع وصلاحيتها وجودتها للحفاظ على صحة المواطنين.

إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للاحتكار

وأكدت محافظ دمياط استمرار تلك الجهود لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لأي صور لاحتكار السلع الغذائية والأساسية أو المغالاة في أسعارها، علاوة على التأكد من تطابقها للمواصفات والاشتراطات الصحية.