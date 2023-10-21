وزير المالية ينعى اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية

نعى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، أمين صندوق تحيا مصر، الذي رحل عن عالمنا اليوم السبت بعد صراع مرير مع المرض.

وقال وزير المالية، إنه يتقدم باسمه وباسم جميع العاملين في وزارة المالية وهيئاتها ومصالحها التابعة بخالص العزاء في الفقيد العزيز، معربًا عن خالص تعازيه لأسرة الراحل وللقوات المسلحة، حيث يعد الفقيد أحد رموز المؤسسة العسكرية ورجالها المخلصين.

الراحل لعب دورا هاما في خدمة مصر

وأشاد وزير المالية بالدور المهم الذي لعبه اللواء محمد أمين نصر في خدمة الوطن، سواء في المناصب التي شغلها بالقوات المسلحة أو في منصبه كأمين لصندوق تحيا مصر، وبالشراكة والتعاون الوثيق بين وزارة المالية وصندوق تحيا مصر، حيث قام الفقيد بدور مهم في تعزيز العمل التطوعي بمصر عبر المبادرات العديدة التي أطلقها لحشد التبرعات وتنظيمه للعديد من قوافل الدعم العيني للأسر الأولي بالرعاية، داعيا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.