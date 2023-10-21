وزير خارجية السعودية يطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل باحترام القانون

توجه فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته على الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق والتشاور الدولي والإقليمي تجاه ما نشهده من تطورات خطيرة في قطاع غزة، قائلا: إن الأحداث المأساوية الجارية في فلسطين تحتم علينا التحرك العاجل لوضع حد فوري للعملية العسكرية وتوفير الحماية للمدنيين امتثالا للأعراف والقوانين الدولية ومبادئنا الإنسانية المشتركة.

وأضاف، «فرحان»، خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة، والمذاعة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يجب العمل على إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة حتى تخرج المنطقة من دوامة العنف المتكررة مع حقن الدماء ليسود السلام العادل والشامل والمستدام.

وأكد وزير خارجية السعودية، رفضه القاطع للانتهاكات القانون الدولي الإنساني من أي طرف وتحت أي ذريعة، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم بإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني ونرفض الازدواجية والانتقائية التي يمارسها بعض المجتمع الدولي.