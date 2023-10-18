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السفارة السعودية في لبنان تدعو رعاياها لمغادرة البلاد بشكل فوري

كتب:

محمد علي حسن
08:09 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية لبنان، رعاياها التقيد بقرار منع السفر، ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو متواجد في لبنان حاليا.

السفارة السعودية في لبنان تدعو مواطنيها لتوخي الحذر

وأضافت السفارة السعودية في بيان صحفي، أنها تدعو السعوديين المتواجدين في لبنان إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن الأماكن التي تشهد تجمعات أو تظاهرات لحين مغادرتهم.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال، اليوم الأربعاء، إنه رد على إطلاق نار على مواقعه العسكرية في منطقة زرعيت على الحدود مع لبنان.

مواجهات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

واندلعت المواجهات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ هجوم فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الجاري، والتي تعد الأكثر دموية منذ 17 عامًا، إذ تسببت في مقتل عدة مقاتلين لحزب الله وثلاثة مدنيين في لبنان، وثلاثة جنود إسرائيليين على الأقل، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

الخارجية السعودية: تركيزنا الحالي ينصب على وقف إطلاق النار في غزة

من جهته، شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على أنه يجب تطبيق القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، إن «تركيزنا الحالي ينصب على وقف إطلاق النار في غزة».

وأضاف أن المملكة العربية السعودية مستمرة في تحركاتها لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن حل الدولتين هو الحل الجذري للقضية الفلسطينية، و«يجب إلزام كل الأطراف بحل القضية الفلسطينية وفقا للشرعية الدولية».

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