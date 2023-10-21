تحرير 22 محضرا تموينيا خلال حملات رقابية على الأسواق في البحيرة

نفذت الرقابة التموينية بشبراخيت في البحيرة حملة تموينية اليوم على المخابز المدعمة وجاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين، مجدي الخضر وكيل وزارة التموين، إذ وجها بتشديد الرقابة على كل ما يمس حياة المواطن، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المتاجرة والتربح غير المشروع.

حملة تموينية في البحيرة

أسفرت الحملات التموينية عن تحرير 22 مخالفة تموينية، إذ جرى ضبط 4 مخابز بلدية مدعمة تقوم بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 15 جرام، وضبط 5 مخابز بلدي مدعمة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر لمخابز بلدية مدعمة غير معلنة عن مواعيد التشغيل، وزن وسعر وقطر الرغيف، وضبط 6 مخابز بلدية مدعمة لعدم نظافة أدوات العجين، ومخبزين بلدي مدعم لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.

وشهدت أمس مدينة دمنهور بالبحيرة حملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير 4 محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية لعرض منتجات منتهية الصلاحية وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.