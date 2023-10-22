نجاح تجربة زراعة 40 فدانا من نبات الخروع في الوادي الجديد 

أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد سلمان الزملوط، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في زراعة النباتات الطبية والعطرية وذلك من خلال زراعة نبات الخروع والتي اقيمت علي مساحة 40 فدانا بالفرافرة كمنطقة تجريبية على أن يتم البدء في التوسع في زراعته بشكل أكبر بعد اثبات نجاح تجربنه.

زراعة 40 فدانا من نبات الخروع

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن فؤائد زراعة نبات الخروع بالمحافظة كبيرة حيث تستخدم في الأغراض الطبية والصناعات الزيتية حيث إن زراعة نبات الخروع يحتوي علي بذرة داخل النبتة نفسها وبها أكثر من 50% زيت، فهي من النباتات المعروفة لدى المزارعين والتي لا يزيد طولها عن مترين، ويعد زيت الخروع غير سام.

استخدامات زيت الخروع

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أن هناك استخدامات عديدة لنبات زيت الخروع من أهمها الطلاء والورنيش وإنتاج الحامض المستخدم فى تشحيم محركات الطائرات واللينوليم وتصنيع حبر الطباعة والجلد الصناعي والمنسوجات وصناعة الأدوية والصابون وكمذيب فى صناعة بعض أنواع معينة من بلاستيك تتروسليلوز وغيرها من الصناعات والكسب المستخدم فى علف الحيوان والسماد ويتم تدريب المزارعيين بالمحافظة على زراعته.