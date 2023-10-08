«الزراعة» تستقبل بعض ممثلي شركات إنتاج وتصدير النباتات الطبية والعطرية

استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ ممثلي بعض الشركات العاملة في مجال إنتاج وتصدير المحاصيل البستانية والنباتات الطبية والعطرية من أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

زيادة سعة استقبال أكبر عدد ممكن من العينات

وقالت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركزي، إن تلك الزيارة التفقدية هدفها الإطلاع على التطوير المستمر داخل أقسام المعمل المختلفة وتطبيق نظم الجودة مرورا باستلام العينات، وحتى استصدار نتائج التحليل وأثارها في جودة ودقة نتائج التحليل المختلفة وزيادة سعة استقبال أكبر عدد ممكن من العينات، مما يعود بالنفع على زيادة الصادرات الزراعية والغذائية.

استمرار التطوير والتوسع لخدمة العاملين في القطاع الزراعي وتلبية كل احتياجتهم

وأضافت أنه تم عمل عرض تقديمي حول أقسام المعمل المختلفة، وما يقدمه من خدمات تحليلية وتدريبية واستشارية، حيث يسعى المعمل إلى استمرار التطوير والتوسع لخدمة العاملين في القطاع الزراعي، وتلبية كل احتياجتهم ومتطلبات الجهات الرقابية من الخدمات التحليلية أو التدريبية أو الاستشارية، كما أن المعمل يقوم على مدار اليوم باستقبال كل العينات الواردة إليه من كل العملاء والجهات، ويتضمن ذلك الإجازات الرسمية، والتي يعمل خلالها المعمل دون توقف.

التنسيق مع المجلس لتنسيق زيارات أعضائها من الشركات

وقام كلاً من الدكتور طاهر قدح مدير إدارة التسويق، وصفاء حسين مسؤول التسويق بمرافقتهم، خلال تفقدهم أقسام المعمل هذا، وسوف يستمر التنسيق مع المجلس لتنسيق زيارات أعضائها من الشركات خلال الفترات المقبلة.

كما أجرى ممثلو الشركات جولة تفقدية داخل أقسام المعمل المختلفة، حيث تم الاستماع إلى كل استفساراتهم؛ والرد عليها من خلال مدير المعمل ومدير الجودة ورؤساء الأقسام.