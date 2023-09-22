محمد التوني: مهرجان النباتات الطبية والعطرية يستهدف تعزيز التنافس في مصر

قال الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، إنّ المحافظة تشتهر بزراعة النباتات الطبية والعطرية على 20 ألف فدان تمثل 30% من المساحات المنزرعة في مصر بالكامل.

وأضاف التوني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد، أن من أشهر النباتات الطبية والعطرية التي تزرعها محافظة الفيوم وتصدرها على مدى الفترات الماضية عباد القمر والكراوية والنعناع والملوخية والريحان والبقدونس.

وتابع معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، بأن النسخة الثانية لمهرجان النباتات الطبية والعطرية بالفيوم الذي تنظمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع المحافظة ووزارة الزراعة والجهات المعنية هدفه تسليط الضوء على تحديات القطاع الزراعي وتعزيز البيئة التنافسية في مصر وتوعية صغار المزارعين بالممارسات الزراعية النظيفة.

التشبيك بين جميع المشاركين

وأوضح أنّ المحافظة هدفها التشبيك بين جميع المشاركين في عملية إنتاج تصنيع وتصدير النباتات الطبية والعطرية وربطهم بمتطلبات السوق العالمي بما يُساهم في تحقيق فرص تنموية أكبر لهذا القطاع وزيادة الدخل القومي من العملة الأجنبية إذا تم التصدير.

تصدير النباتات الطبية والعطرية

وواصل: «نصدر النباتات الطبية والعطرية بملايين الدولارات لبعض الدول الأوروبية ودول الخليج ونحاول المساهمة على نحو كبير لعرض معوقات هذا القطاع وزيادة الدراسات الكبيرة وجعل الزراعات نظيفة وآمن وبيئية».