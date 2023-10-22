أسعار السلع الغذائية في مبادرة تخفيض الأسعار بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية لـ«الوطن» أنه جرى فتح العديد من المنافذ من أجل عرض السلع الغذائية للمواطنين وفقا لمبادرة تخفيضات السلع الغذائية في مختلف الإدارات التابعة للمديرية بالدقهلية بمختلف الأسعار.

أسعار السلع في مبادرة تخفيض الأسعار

وحدد دايرة مختلف الأسعار للسلع الغذائية المختلفة ضمن التخفيضات لمبادرة تخفيض السلع الغذائية:

- سعر الأرز يتراوح بين 20 جنيها إلى 25 جنيها

- سعر كيلو المكرونة يتراوح بين 18 جنيها إلى 25 جنيها

- سعر عبوة الزيت تتراوح بين 35 إلى 45 جنيها

- سعر كيلو اللحوم بين 220 -240 حنيها

- كيلو اللحمة البلدي 240 حنيها

- كيلو اللحمة السوداني 225 جنيا

- كيلو اللحمة البرازيلي 200 أو 210 جنيهات بتخفيضات ما بين 15% إلى 30%

وتوجد 6 منافذ لبيع الدواجن المجمدة ويتراوح السعر بين 100 إلى 120 جنيها.

وأكد أن الهدف من الأسعار إزالة كاهل ارتفاع الأسعار عن المواطنين ومساندتهم في التغلب علي ارتفاع الأسعار والتي تعتبر أزمة اقتصادية كبيرة علي مستوي العالم، لذا تعمل الدولة بأقصي جهد لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.