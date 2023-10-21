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إقبال كبير على معرض السلع الغذائية في الغردقة.. تخفيضات هائلة

كتب:

شاذلى عبدالراضي
12:51 م | السبت 21 أكتوبر 2023
معرض السلع الغذائية في الغردقة

معرض السلع الغذائية في الغردقة

شهد معرض السلع الغذائية بمدينة الغردقة توافد عدد كبير من المواطنين لشراء السلع الأساسية بأسعار مخفضة، حيث يضم المعرض 12 عارضا وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية ومديرية التموين، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.

إقبال على معرض السلع الغذائية بالغردقة 

وذكر أحمد الدقاق، رئيس الرقابة التجارية بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على معرض السلع الغذائية بشارع النصر وسط مدينة الغردقة، تحت إشراف مديرية التموين بالبحر الأحمر، وبالتنسيق مع الغرفة التجارية. 

أسعار السلع الغذائية 

وكشف «الدقاق» أن المعرض يضم سلعا أساسية بأسعار مخفضة، حيث يسجل سعر كيلو السكر 27 جنيها، والأرز 24 جنيها، وزجاجة الزيت 34 جنيها، موضحا أن المعرض يضم محال جزارة، حيث يسجل سعر كيلو اللحوم البلدية 260 جنيها.

وأشار «الدقاق» إلى أن المعرض يضم 15 عارضا للخضار والعطارة والدواجن المبردة والمجمدات الجزارة والسلع الأساسية، بهدف التيسير على المواطنين ومحاربة الغلاء، في إطار جهود الدولة تلبية احتياجات المواطنين ورفع العبء عن كاهل الشعب بناء على توجيهات القيادة السياسية.

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بقلم شاذلى عبدالراضي