جولة ميدانية لمحافظ دمياط لمتابعة تخفيضات أسعار السلع الغذائية الأساسية

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة ميدانية، تفقدت خلالها الأسواق وعدد من محال بيع السلع الغذائية بمدينة دمياط، وذلك لمتابعة موقف تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء بخفض أسعار السلع الأساسية.

خفض أسعار السلع الأساسية

وفي هذا السياق، حرصت على التواصل مع البائعين، حيث أكدت على الالتزام بتلك المبادرة والمشاركة في دعم الجهود المبذولة لضبط أسعار السلع بالأسواق والتخفيف عن كاهل المواطنين، كما وجهت بالإعلان عن أسعار السلع أمام المواطنين.

مبادرات لتخفيض أسعار السلع

وثمنت المحافظ، جهود التجار الذين أطلقوا مبادرات لتخفيض أسعار السلع، فيما أكدت الدكتورة منال عوض، أنه يتم تنفيذ حملات دورية بالشراكة مع عدد من الجهات لمتابعة موقف الالتزام بتلك المبادرة وضبط حركة السلع بالأسواق، وأيضًا التأكد من صلاحية وجودة السلع للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.