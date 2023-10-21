رئيس جنوب أفريقيا: نرفض قتل المدنيين.. ونتخوف من انتشار الصراع ليشمل دولا أخرى

وجه سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على عقد قمة القاهرة للسلام لبحث الأوضاع الفلسطينية، مشدداً على أنه يتمنى أن تزيد القمة من الوعى بشأن ما يحدث فى هذه البقعة من العالم، والخروج من القمة بخارطة طريق.

وأضاف فى كلمته بقمة القاهرة للسلام: «فى الأوقات العصيبة علينا أن يكون بمقدورنا أن نعقد ونجمع قادة الدول لتشارك الأفكار والرؤى حول ما يمكننا فعله، حيث نجتمع هنا يداً بيد وكلنا تخوف وقلق فى مثل هذا الصراع غير المشهود الذى يحدث بغزة».

وتابع: «نعرب عن خالص العزاء والمواساة لهذه المعاناة الإنسانية، وفى جنوب أفريقيا نرفض تماماً مقتل المدنيين والحصار المفروض على قطاع غزة وقرار التهجير القسرى والنزوح الإجبارى والقصف وتدمير البنية التحتية وموجات العنف الذى ينتهك القوانين الدولية».

ودعا «رامافوزا» إلى وقف ما يحدث فى غزة، وطالب بتحرير الرهائن ورفع الحصار عن غزة، وفتح ممرات للمساعدات الإنسانية مثل الغذاء والدواء.

واستطرد: «ندعو الأمم المتحدة لبدء عملية المفاوضات نحو حل النزاع الفلسطينى - الإسرائيلى، والمجتمع الدولى لديه واجب ومسئولية لدعم عملية السلام وإنشاء ظروف مواتية للحوار».

وشرح رئيس جنوب أفريقيا: «إننا مهتمون بما يحدث فى فلسطين، لأن شعوبنا تثمن هذه الجسارة والشجاعة وترغب فى إنهاء معاناة الشعب الفلسطينى»، موضحاً أن هناك قادة قادرين على تنحية الخلافات والعمل نحو تحقيق السلام وتحقيق نظام عادل لهذه القضية.

وقال: «نحث كل الأطراف على وقف هذه الاعتداءات، كذلك نحث كل الدول على وقف تقديم الأسلحة لكلا الجانبين؛ رغبة فى عدم تأجيج هذا الصراع، ونعول ونلقى المسئولية على الحكومة الإسرائيلية للعمل على تهدئة هذا الصراع الذى طال أمده لعقود عديدة وتحقيق السلام».

وأوضح: «هناك تخوف من أن هذا الصراع يمكن أن ينتشر ويستشرى ليكون خارج حدود السيطرة ليشمل دولاً عدة، والطريقة الوحيدة لإحلال السلام هى إنجاز التطلعات الشرعية للشعب الفلسطينى بشأن حقوق الإنسان وحفظ دولتهم، وهذا بالطبع يتماشى مع القرارات التى اتخذتها الأمم المتحدة، والتى تضمن حل الدولتين «إسرائيل وفلسطين» بناء على حدود 67، كذلك من خلال عملية المفاوضات، وتسوية هذا النزاع مدعومة بجهود المجتمع الدولى، كما يمكن للشعب الإسرائيلى إنجاز الأمن الذى يسعى إليه، ولشعب فلسطين أن يدركوا ويحققوا حريتهم وحق تقرير المصير الذى يستحقونه».

وأضاف: «علينا نحن كمجتمع دولى أن ندعو لعملية وقف إطلاق النار، والاهتداء إلى حلول مستدامة لهذا الصراع والوقوف داعمين لمن يدعم السلام وحقوق الإنسان، وإنهاء المعاناة الإنسانية التى بدأت تتضاعف وتتفاقم فى قطاع غزة».