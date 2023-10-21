نائبة عن التنسيقية: الوصول لحل سلمي للقضية الفلسطينية يجب أن يمر بمصر أولا

أكدت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قمة القاهرة للسلام 2023 استعرضت موقف مصر القوي في المنطقة العربية، وتمسكها بالقضية الفلسطينية، رغم صمت المجتمع الدولي، ورفضها التام لعملية تهجير الفلسطينيين.

وأضافت عضو مجلس النواب لـ«الوطن»، أن قمة القاهرة للسلام أبرزت قوة مصر عالميًا، وأن الوصول إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية يجب أن يمر بمصر أولًا قبل أي دولة أخرى، وأن السلام يأتي من مصر، وهو ما أكده التاريخ خلال السنوات الطويلة الماضية، وذلك منذ معاهدة كامب ديفيد.

غادة علي: قمة القاهرة للسلام أبرزت قوة مصر عالميًا

وأشارت الدكتورة غادة علي، إلى أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة كانت أقوى وأهم كلمة بين جميع الدول الحاضرة، وتحدث فيها عن كل ما يحدث من جرائم حرب ضم الفلسطينيين، وضرورة إيصال المساعدات لهم رغم تعنت الجانب الإسرائيلي، وأن تهجير الفلسطينية أمر غير مقبول إطلاقًا ولا يمكن المساس بأمن مصر القومي.