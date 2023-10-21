«الشباب والرياضة» تعلن عن وظائف خالية.. رواتب جيدة وتأمينات وعمل من المنزل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن فرص عمل للشباب في عدة شركات، ضمن مبادرة «توظيف مصر».

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، خاصة الشباب، تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف الشباب والرياضة، التي جاءت على النحو التالي:

وظائف بإحدى شركات الاتصال

تطلب شركة Etisal International is hiring، شباب للعمل وكلاء مركز الاتصالات للرد على استفسارات العملاء، والعمل من المنزل، وفقا للشروط الآتية:

مطلوب خريجين وغير خريجين من الذكور والإناث، بشرط أن يكون لديه المستوى باللغة الإنجليزية B2، وبحد أقصى 50 عاما للمتقدمين.

المزايا والحقوق

يحصل المقبولون في الوظائف على راتب 6800 جنيه، وحوافز تصل 3000 جنيه وبدل إنترنت 400 جنيه، وتوفير لاب توب.

ويعمل المقبولون 9 ساعات عمل ويومين عطلة، فضلاً عن التأمين الاجتماعي والطبي، وتدريب مدفوع الأجر بالكامل.

كيفية التقديم على الوظائف

وللتقديم على الوظيفة يرجى ملء النموذج من هنـــــــــــــا:

وظائف بشركة ملابس

كما تطلب شركة HomeWear 2S عمال مخازن للتعيين بمنطقة الألف مصنع بالتجمع الخامس، بالشروط الآتية:

الحصول على مؤهل متوسط، و3 سنوات خبرة، على أن سكون السن من 22 إلى 35 سنة.

المميزات والحقوق:

يحصل المقبولين على راتب أساسي 4300 جنيه، مقابل 8 ساعات عمل يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء، ويوم إجازة أسبوعية، وتوفير مواصلات من شارع التسعين من وإلى مقر العمل، وفرص للترقيات وتأمين اجتماعي وطبي خاص.

كيفية التقدم للوظيفة

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة من هنــــــــــــــا

وظائف بشركة مستحضرات تجميل

وتطلب شركة مابيبا الخاصة بمستحضرات تجميل ومستلزمات فنادق، عمالا للتعيين بقسم قسم الطباعة ومساعد فني طباعة ومشرف فحص وتغليف، للعمل بمدينة 6 أكتوبر بالشروط الآتية:

لا يشترط الحصول على مؤهل، بل يشترط إجادة الكتابة والقراءة والسن من 18 الى 45 سنة.

أما بالنسبة لمساعد فني الطباعة يفضل من لديه خبرة في طباعة البلاستك PET وبولى إيثيلين وسلك سكرين.

المميزات والحقوق

يحصل المقبولون في الوظيفة على راتب من 3600 إلى 4500 جنيه، ووجبة يوميا ومواصلات وخطوط، وإجازة الجمعة والسبت الأول والثالث من كل شهر، وتأمين اجتماعي وتأمين طبي خاص.

كيفية التقديم للوظيفة

وللتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية (من هنـــــــــــــــا):

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