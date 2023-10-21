خريطة قطع المياه غدا في سوهاج لمدة 4 ساعات.. أعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج انقطاع المياه بالأدوار العليا بمدينة البلينا بسوهاج غدا في تمام الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة فجرا من اليوم نفسه، وصرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الصيانة بالمحطة.

شكاوى مياه سوهاج على الخط الساخن

واوضح حسن محمود مدير الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وانه سيتم تشغيل كافة المحطات الارتوازية بكامل طاقتها كما تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

توفير مياه خلال فترة قطع المياه

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.