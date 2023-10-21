مع اقترابها من السعودية بسرعة كبيرة.. هل تصل العاصفة «تيج» إلى مصر؟

تتعرض عدة مناطق من اليمن إلى هطول أمطار غزيزة ورياح شديدة، حيث تضربها العاضفة «تيج» منذ الساعات الأولى من الفجر، ومع اقتراب العاصفة من السعودية، يخشى الكثيرون من وصولها إلى مصر.

وفيما يتعلق بتفاصيل العاصفة «تيج»، أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنها عاصفة مدارية تقترب من السواحل الموجودة في بحر العرب وخاصة سواحل سلطنة عمان واليمن، وهي في الأساس منخفض جوي متعمق بشكل كبير، مشيرة إلى أنها وصلت اليوم بحر العرب.

ظروف تشكل العاصفة تيج

وأوضحت الدكتورة منار غانم، سبب تكون العاصفة «تيج» بأنها تكونت نتيجة ارتفاع درجة حرارة سطح الماء في بحر العرب، وتعمق المنخفض الجوي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير واكتسابه طاقة حرارية من البحر، وأيضا وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، عمل على تعمق المنخفض بشكل كبير بقيمة وضغية وصلت أقل من 1000 ملي بار، وتحول من منخفض مداري لعاصفة مدارية، ومن الوارد أن يتحول لإعصار من الفئة الأولى أو الثانية تتجاوز فيه سرعة الرياح 125 كم/ الساعة.

هل تصل العاصفة تيج إلى مصر؟

وفيما يتعلق بمدى وصول العاصفة تيج نحو مصر، أوضحت الدكتورة منار غانم أنه لا توجد أي خطورة على مصر، لأنه متوقع أن يتحول إلى إعصار وهذه المنطقة لا تتعرض لأعاصير في هذه الفترة من السنة، نتيجة ارتفاع درجة حرارة سطح المحيط والحركة الظاهرية للشمس، ولاختلاف الجغرافيا بشكل كبير والتوزيعات الضغطية: «احنا ليس عرضة للأعاصير» لعدم وجود مسطحات مائية بشكل كبير، مشيرة إلى أننا في الفترة الحالية نشهد استقرارا كبيرا في الأحوال الجوية.

تأثير العاصفة تيج

ولفتت الدكتورة منار غانم أنه مع وصول العاصفة «تيج» نحو السعودية تتأثر بسحب وأمطار، أما تأثيره على اليمن وعمان فيكون سيول وفيضانات ويؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى 6 أمتار، أما في مصر تأثيره يكون مختلف تماما لكوننا لسنا عرضة للأعاصير والبعد عن مصادر الكتل الهوائية.