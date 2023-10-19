بعد دمار «دانيال».. تحذيرات من عاصفة «خطيرة» تضرب دولة كبرى

سلسلة عواصف شهدتها عدة دول خلال العام الجاري، فبعد انقضاء عاصفة دانيال وما خلفته من فيضانات مدمرة في الأراضي الليبية، من المقرر أن تضرب عاصفة جديدة تعرف بـ«بابيت» إحدى الدول الكبرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

تحذيرات من العاصفة بابيت

ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن مكتب الأرصاد الجوية في إنجلترا، أصدر تحذيرًا نادرًا للغاية، إذ كشف خطورة العاصفة بابيت على حياة المواطنين، في حال وصولها إلى بريطانيا، بعدما تسببت في حالة من الفوضى في أيرلندا مؤخرًا.

ومن المقرر أن تضرب العاصفة بابيت بريطانيا اليوم، بعد أن أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًاته، مع هبوب رياح تبلغ سرعتها 70 ميلاً في الساعة، وتوقعات بهطول أمطار تستمر لأكثر من شهر.

وأصدر المكتب، تحذيرًا باللون الأحمر ما يدل على الإنذار الشديد والعاجل، بأنه بداية من الساعة 6 مساءً اليوم، وحتى منتصف نهار الجمعة، من المتوقع حدوث فيضانات شديدة مع تدفق سريع للمياه في مناطق من شرق اسكتلندا.

آثار العاصفة بابيت في أيرلندا

أحدثت العاصفة بابيت حالة من الفوضى الكبيرة في أيرلندا، حيث غمرت المياه عشرات السيارات وجرفتها، بينما سقطت مجموعة من بنايات الشركات ومحلات السوبر ماركت والمستشفيات.

وقبل استقبال العاصفة بابيت، تستعد أجزاء من اسكتلندا إلى جانب العاصمة البريطانية إنجلترا، لاستقبالها، مع رفع درجات الاستعداد القصوى، حيث سيتم إغلاق المدارس، وقال مكتب الأرصاد الجوية إن العاصفة ستؤثر على المملكة المتحدة حتى الساعة 11.59 مساء يوم السبت المقبل، ومن المتوقع أن تسبب فيضانات وانقطاع التيار الكهربائي.

وتسببت العاصفة بابيت -التي سميت على اسم امرأة من هولندا- في إحداث فوضى كبيرة في عدد من دول وأنحاء المملكة المتحدة، حيث واجه ركاب السكك الحديدية مشكلات في السفر، بينما تم تحذير سائقي السيارات في إنجلترا وأيرلندا الشمالية، للقيادة بأمان، بسبب انتشار المياه في الشوارع.

ومع اقتراب قدوم العاصفة بابيت، شوهدت أمواج يبلغ ارتفاعها 20 قدمًا، تصطدم بالساحل الشمالي الشرقي للعاصمة البريطانية، ما استدعى سرعة حث البريطانيين على إغلاق البوابات مع اقترابها من بلادهم.

وأظهرت عديد من الصور التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، كم الدمار الذي خلفته العاصفة بابيت في أجزاء من المملكة المتحدة.