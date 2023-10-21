اليابان: نشيد بدور مصر في تقديم المساعدات للقطاع

وجهت وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا، الشكر العميق والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، على عقد قمة القاهرة للسلام فى مصر، مؤكدةً ضرورة مضاعفة الجهود الدبلوماسية من أجل منع العدوان من الانتشار فى المنطقة وتهدئة الوضع فى أقرب وقت ممكن، مشددة على أن مصر لعبت دوراً عظيماً وأساسياً فى تقديم المساعدات لغزة، واليابان ترحب بإدخال الشاحنات إلى هناك من معبر رفح، فهذه المبادرة تنمية حقيقية على الأرض، وهذا سوف يسهم فى تحسين الوضع الإنسانى على الأرض.

وأضافت «كاميكاو» فى كلمته بقمة القاهرة للسلام 2023: «عقدنا التشاور مع الأطراف الأساسية فى المنطقة مثل فلسطين وإسرائيل وبعض الدول العربية وإيران واستضفت وزراء خارجية بعض الدول والتحدى الآن هو تحديد الموقف الإنسانى لأن هناك مليون شخص على الأقل يعيشون أصعب الحالات الإنسانية، ومن ثم، فإن علينا مدهم بالغذاء والأدوية والكهرباء».

وتابعت: «علينا تقديم المساعدات اللازمة لقطاع غزة فى أسرع وقت ممكن، واليابان خصصت 10 ملايين دولار إلى الأشخاص فى قطاع غزة ونخطط لتقديم المساعدات بناءً على الاحتياجات على الأرض بطريقة فورية».