وزيرة خارجية اليابان تعلن حضورها قمة القاهرة للسلام 2023 غدا

أعلنت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا أنها ستزور مصر لحضور مؤتمر القاهرة للسلام 2023 غدًا السبت وذلك لمناقشة سبل معالجة القضايا الإنسانية والأمنية الناجمة عن الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين.

قمة القاهرة للسلام 2023

ونقلت «رويترز» تصريحات كاميكاوا في مؤتمر صحفي دوري اليوم الجمعة قالت فيه إنها تعتزم زيارة مصر للمشاركة في قمة القاهرة للسلام 2023 التي ستستضيفها الحكومة المصرية لبحث الوضع المحيط بإسرائيل وفلسطين.

وتشهد العاصمة الإدارية الجديدة غدَا السبت قمة القاهرة للسلام 2023 التي تٌعقد تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب الأزمة الجارية في المنطقة وعدوان الاحتلال على سكان غزة.

مشاركة 31 دولة بقمة القاهرة للسلام 2023

وتأكد مشاركة 31 دولة بالقمة بالإضافة لـ3 منظمات دولية منهم الأمم المتحدة، حيث تأكد حضور الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، والإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك حمد بن خليفة ملك البحرين، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورؤساء اليونان وإيطاليا وقبرص والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.