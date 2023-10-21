وزيرة خارجية اليابان تشيد بدور مصر في تقديم المساعدات لقطاع غزة

وجهت وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا، الشكر العميق والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على عقد قمة القاهرة للسلام في مصر، مؤكدةً على ضرورة الموقف في غزة ومضاعفة الجهود الدبلوماسية في هذا الصدد من أجل منع العدوان من الانتشار في المنطقة وتهدئة الوضع في أقرب وقت ممكن.

وأكدت وزيرة خارجية اليابان، أن مصر لعبت دورا عظيما وأساسيا في تقديم المساعدات لغزة، واليابان ترحب بإدخال الشاحنات إلى هناك من معبر رفح، فهذه المبادرة تنمية حقيقية على الأرض، وهذا سيسهم في تحسين الوضع الإنساني على الأرض.

وأضافت «كاميكاو»، في كلمته بقمة القاهرة للسلام: «عقدنا التشاور مع الأطراف الأساسية في المنطقة مثل فلسطين وإسرائيل وبعض الدول العربية وإيران واستضفت وزراء خارجية بعض الدول والتحدي الآن هو تحديد الموقف الإنساني لأن هناك مليون شخص على الأقل يعيشون أصعب الحالات الإنسانية، ومن ثم، فإن علينا مدهم بالغذاء والأدوية والكهرباء لأن هذه المؤن على وشك النفاد».

وتابعت: «علينا تقديم المساعدات اللازمة لقطاع غزة في أسرع وقت ممكن، واليابان خصصت 10 ملايين دولار إلى الأشخاص في قطاع غزة ونخطط لتقديم المساعدات بناءً على الاحتياجات على الأرض بطريقة فورية».