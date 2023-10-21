تحذير من استخدام تركيبات زيادة وإنقاص الوزن.. الكورتيزون كلمة السر

يقبل الكثيرون على استخدام تركيبات وخلطات من الأدوية أو الأعشاب لزيادة الوزن أو إنقاصه، للحصول على القوام المناسب والمثالي بالنسبة لهم، دون وعي بأضرار ومخاطر هذه التركيبات، ورغم صرفها من الصيدليات في كثير من الأحيان أو قيام الصيدليات نفسها بعمل هذه التركيبات إلا أن وزارة الصحة حذرت منها بسبب أضرارها الجثيمة.

الصحة تحذر من استخدام الكورتيزون

وكشفت وزارة الصحة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية، أن استخدام تركيبات الوزن التي تحتوى على الكورتيزون، تسبب ضعف المناعة واضطراب الدورة الشهرية لدى السيدات، وزيادة حب الشباب وشعر الوجه.

وحذرت وزارة الصحة من استخدام هذه التركيبات الشائعة لكونها غير آمنة وليست فعالة، ونصحت باستشارة الطبيب لمعرفة الطريقة الصحيحة لعلاج السمنة والنحافة، والتواصل معها عبر الخطوط الساخنة التالية: 15300 أو 15335، في حالة التعرض لأي مشكلة، أو النزول والمشاركة في حملة 100 يوم صحة للكشف والاطمنئان على الصحة.

كيف يؤثر الكورتيزون على الجسم؟

وبدروها، أوضحت هيئة الدواء أن الكورتيزون يسبب زيادة الوزن عن طريق تغيير توازن الماء في الجسم، فضلاً عن تأثيره على عملية التمثيل الغذائي، وهي الطريقة التي يستخدم ويخزن الجسم من خلالها الدهون والأحماض الأمينية والبروتينات والكربوهيدرات والجلوكوز.

وأضافت هيئة الدواء أن الكورتيزون يسهم في زيادة الوزن من خلال زيادة الشهية واحتباس السوائل وتغيير مكان تخزين الدهون، وهذا يعمل على زيادة الدهون في البطن والوجه والرقبة، كما ينخفض الوزن مرة أخرى عند المريض بمجرد إيقاف تناول الكورتيزون.​

الصحة تنصح بتناول وجبات غذائية متكاملة

ومن ناحية أخرى، نصحت وزارة الصحة بتناول وجبات غذائية متكاملة ومفيدة تحتوى على الكالسيوم للوقاية من هشاشة العظام، مشيرة إلى أن البقوليات تحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم وتقوي العظام، لافتة إلى أن التدخين يفقد العظام كثافتها ويجعلها قابلة للكسر بسهولة.