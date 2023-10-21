جيش الاحتلال: ارتفاع عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة إلى 210

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن ارتفاع عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة إلى 210.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الخامس عشر على التوالي، بالطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعًا آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير الممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية.