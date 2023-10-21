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غازي فيصل: الموقف العراقي يتفق مع نظيره المصري في القضية الفلسطينية

كتب:

مريم جاد
09:57 م | السبت 21 أكتوبر 2023
قمة القاهرة للسلام

قمة القاهرة للسلام

قال الدكتور غازي فيصل، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، إن الموقف العراقي اليوم في قمة القاهرة للسلام، يتفق تمامًا مع الموقف المصري في إعطاء الحق للشعب الفلسطيني.

وأضاف فيصل، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «مساء دي إم سي» المذاع  بقناة «دى إم سي» أن هناك جرائم تفعلها إسرائيل يوميًا ضد الشعب الفلسطيني، وهذا من خلال استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا وانتهاكها للقوانين وحقوق الإنسان.

وتابع بأن إسرائيل تحارب مدنيين، فتلك ليست حرب جيش ضد جيش، بل جريمة حرب، من خلال هدم البنية التحتية وهدم المنازل واستهداف المستشفيات.

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بقلم مريم جاد