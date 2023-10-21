غازي فيصل: الموقف العراقي يتفق مع نظيره المصري في القضية الفلسطينية

قال الدكتور غازي فيصل، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، إن الموقف العراقي اليوم في قمة القاهرة للسلام، يتفق تمامًا مع الموقف المصري في إعطاء الحق للشعب الفلسطيني.

وأضاف فيصل، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «مساء دي إم سي» المذاع بقناة «دى إم سي» أن هناك جرائم تفعلها إسرائيل يوميًا ضد الشعب الفلسطيني، وهذا من خلال استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا وانتهاكها للقوانين وحقوق الإنسان.

وتابع بأن إسرائيل تحارب مدنيين، فتلك ليست حرب جيش ضد جيش، بل جريمة حرب، من خلال هدم البنية التحتية وهدم المنازل واستهداف المستشفيات.