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متحدث الرئاسة: لا يوجد أي انسحابات من قمة القاهرة للسلام

كتب:

محمد عزالدين
11:26 م | السبت 21 أكتوبر 2023
قمة القاهرة للسلام

قمة القاهرة للسلام

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك توافقا بين الرئيس السيسي ورئيس الولايات المتحدة منذ عدة أيام، حول الآلية التي جرى الاتفاق عليها وبدأ العمل عليها بالفعل، وتتمثل في إدخال المساعدات لغزة عبر معبر رفح، تحت إشراف الأمم المتحدة ووكالة الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني.

التزام الأطراف بمسؤولياتها

أضاف «فهمي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أننا نتطلع لأن يلتزم الأطراف كلها بمسؤولياته في هذا الشأن، من أجل المدنيين والمسالمين والأطفال والنساء والأبرياء.

وأوضح أنه لا يوجد أي انسحابات من قمة القاهرة للسلام، ولكن هي قمة لعدد ساعات قليلة ومحدودة، وهناك ترتيبات لرؤساء وزعماء ومواعيد طيران، لكن كلمة الرئيس السيسي كان الحضور موجودين بها.

35 دولة ومنظمة حضرت القمة

وأشار إلى أن هذه ليست قمة مصغرة، لكن حضرها 35 دولة ومنظمة وسكرتير الأمم المتحدة، وعدد كبير من رؤساء الحكومات، ولا يوجد أي انسحاب إطلاقا، والرئيس السيسي وجه الشكر للدول جميعها التي حرصت على المشاركة.

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