شعبة الذهب تنصح أصحاب المدخرات: «الوقت مناسب للشراء»

يعد الذهب ومشتقاته من مشغولات ذهبية أو سبائك أحد أهم الملاجئ التي يلجأ إليها المواطنون حول العالم، من أجل الحفاظ على قيمة مدخراتهم، خاصة مع التقلبات العالمية، باعتبار أن المعدن الأصفر يشكل أحد أهم الملاذات الآمنة، التي دائماً ما تعظم المدخرات لأصحابها.

شعبة الذهب: من الصعب توقع مستقبل أسعار الذهب

لجوء نسبة كبيرة من المواطنين إلى شراء السبائك الذهبية، من أجل الحفاظ على قيمة مدخراتهم، يعتبره هاني ميلاد جيد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أنه بدأ ينتشر بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، نظراً لما يشهده مختلف دول العالم من تغيرات جذرية وكبيرة على المستوى الاقتصادي الدولي، وقال في هذا الصدد: «الفترة دي صعب فيها توقع مستقبل أسعار الذهب، والوقت مش وحش لشراء الذهب».

«جيد»: سعر أونصة الذهب زاد 100 دولار دفعة واحدة

وأضاف «جيد» في تصريح لـ«الوطن»، أن ما يشهده العالم من حروب وصراعات تسبب في تغيرات جذرية كبرى على المستوى العالمي، الأمر الذي تبعه ارتفاعات في أسعار الذهب، حتى تخطت زيادته 100 دولار للأونصة الواحدة، الأمر الذي انعكس بدوره على أسعار المنتج في السوق المحلي.

وأشار رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية إلى أنّ ارتفاع سعر الذهب خلال الفترة الأخيرة، لا يعني تقديم نصائح للمواطنين بعدم شراء الذهب، ناصحاً مَن يملك السيولة فعليه بشراء الذهب، كونه مخزن للقيمة بسعر ثابت، كما أنه دائمًا ما يحافظ على قيمته مع مرور الوقت، واختتم بقوله: «الوقت مش وحش لشراء الذهب، لأننا نتوقع زيادات أخرى».