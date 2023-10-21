أسعار الذهب في التعاملات المسائية.. اعرف عيار 21 بكام

سجلت أسعار الذهب في التعاملات المسائية، استقرارا كبيرا، وفق بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إذ بلغ جرام الذهب لعيار 21، الأكثر تداولًا 2460 جنيها دون مصنعية أو ضريبة، فيما وصل بالأمس لمستوى 2465 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، الذي يُجرى استخدامه لصناعة السبائك، 2777 جنيها في التعاملات المسائية، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب، بينما سجل بالأمس نحو 2817 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم السبت نحو 2546 جنيها للشراء دون مصنعية، فيما بلغ بالأمس ما قيمته نحو 2582 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر ومحلات الصاغة إلى نحو 2083 جنيهًا.

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1620 جنيهًا للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 19 ألفا و400 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الأونصة الذهبية 1981 دولارا.