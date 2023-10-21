انخفاض أسعار الذهب في التعاملات المسائية بقيمة 30 جنيها

سجلت أسعار الذهب، في منتصف تعاملات اليوم، تراجعا بقيمة 30 جنيهاوذلك وفق بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إذ شهد جرام الذهب لعيار 21، الأكثر تداولًا مبلغ 2425 جنيها، دون مصنعية أو ضريبة، فيما وصل بالأمس إلى مستوى 2465 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، الذي يُجرى استخدامه لصناعة السبائك، مبلغ 2771 جنيها في بداية التعاملات المسائية، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب، بينما سجل بالأمس نحو 2817 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم السبت نحو 2540 جنيهًا للشراء دون مصنعية، مسجلا بالأمس نحو 2582 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة نحو 2079 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1617 جنيهًا للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم ما قيمته نحو 19 ألفا و 400 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الأونصة الذهبية 1981 دولارا.