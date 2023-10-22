طارق فهمي: مصر لديها خبرة في التعامل مع القضية الفلسطينية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن التعامل المصري مع الأزمة الفلسطينية يسير بخط متزن، وتتحدث بمخزون تراكمي في التعامل معها، ولدى مصر خبرة طويلة، كما أنها نقطة ارتكاز أساسية، مؤكدًا وجود أدوار لدول أخرى ولكنها دبلوماسية.

دور مصر تراكمي

وأضاف خلال حواره ببرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر قناة إكسترا نيوز أن دور مصر تراكمي، والمبادرة التي طرحهتا مصر عقب اجتماع مجلس الأمن القومي المصري، والبنود التي وضعتها كل بند يصل للثاني، من وقف إطلاق النار وحتى قمة السلام، وبينها البند السادس وهو أن الأمن القومي المصري خط أحمر وهنا مصر واضحة تمامًا.

دور روسيا في الأزمة الفلسطينية

وتابع أن روسيا تسجل حضورًا في الأزمة الفلسطينية وعرضت مشروعها عن فلسطين في مجلس الأمن، ولكن مجلس الأمن يمثل غابة سياسية، وسيكون الملف محل صراع بين روسيا وأمريكا.

وتحدث عن حاملة الطائرات الأمريكية، قائلا إنها ليست من أجل غزة فقط ولكن لأن هناك لاعبين آخرين في المنطقة، مؤكدًا أن أمريكا تستهدف روسيا والصين وتركيا، لافتا إلى أنها تتجول في البحر المتوسط، والأمريكان يسجلون حضورًا على روسيا وهي على مرمى البصر في سوريا على مسافة 60 كيلو مترا.